La situació actual marcada per la pandèmia de la covid impedeix encara fer casaments massius, però hi ha alternatives. Celebrate the Day, una empresa creada per Marta Guiu, resident a Manresa, ofereix retransimissions en directe de casaments, una experiència el més semblant possible a la presencialitat. És una alternativa per a nuvis que no poden convidar a tothom qui voldrien perquè la capacitat està limitada, o per exemple també per a parelles que tenen familiars a l’estranger i no poden viatjar.

A Marta Guiu la idea d’oferir un servei de retransmissió en directe ja se li va ocórrer fa uns anys quan va anar de convidada a un casament on van intentar, sense gaire èxit, emetre per videotrucada la cerimònia. Però va ser l’any passat, quan la covid va obligar a suspendre i ajornar casaments, que el projecte va tenir més sentit que mai i va tirar endavant. Segons explica, «oferim un casament en directe enregistrat per diverses càmeres, amb videògrafs professionals, i el resultat és una retransmissió d’un casament com si fos un programa de televisió, però en privat i només accessible per als convidats online, que poden ser fins a un centenar». A més, segons detalla Marta Guiu, «cada proposta es pot personalitzar, ja sigui inserint un logo o gravant un missatge dirigit als convidats».

D’aquesta manera, tothom pot veure el casament (els familiars més grans de la parella, els parents o amics que viuen a l’estranger, i els que per altres motius no hi poden ser presents).

Tot i no poder igualar el fet de ser allà, no deixa de ser una experiència que acaba sent un record per sempre. De fet, Guiu augura que les tendències en el sector nupcial fan pensar que després de la covid, «els casaments amb convidats presencials i en línia seguiran creixent».