La irrupció de la covid fa més d’un any va fer paralitzar el calendari festiu i de celebracions. Una situació que va afectar de ple els casaments. Se’n van cancel·lar molts. Entre els ajornats del 2020 i els ja previstos per aquest any, el 2021 presenta una realitat més esperançadora per al sector (restauració i empreses d’organització d’esdeveniments i càterings), que parla d’una certa reactivació dels casaments. Al restaurant Mas de la Sala, a Sallent; a la masia Les Quingles, a Calders; i a Casa Periques, a Puig-reig, ja han arrencat la temporada de casaments. Són tres exemples d’espais per celebrar la cerimònia i el banquet a la Catalunya Central.

Tot i que la covid segueix marcant el nostre dia a dia, la relaxació de les mesures i la flexibilització de les limitacions ha animat a parelles de nuvis a celebrar el seu casament. Malgrat les restriccions, aquesta primavera ja n’hi ha hagut. Més enllà de l’obligació de portar mascareta, els dispensadors de gel hidroalcòholic i la distància de seguretat, el sector ha hagut de fer front al confinament comarcal (a l’abril), s’ha centrat a fer casaments de dia (primer amb límit a les 5 de la tarda, i després a la mitjanit), ha prescindit del ball i ha reestructurat l’aperitiu. Els grups bombolla o de màxim sis persones, i l’aforament limitat són altres mesures que s’han adoptat per complir la normativa. Aquesta és la nova realitat d’un sector molt castigat per la pandèmia.

Òscar Piedra, propietari del restaurant Ospi de Sallent i de la masia Les Quingles, qualifica de «desastre» el 2020. «Vam poder fer quatre casaments comptats i tots molt reduïts». Aquest any les previsions són millors però encara hi ha incertesa: «Hi ha parelles que s’hi repensen i opten per ajornar el casament per al 2022, i altres que ja estan cansats d’esperar que la situació millori i han buscat data per a aquest 2021», explica Piedra.

Els casaments d’aquest any seran diferents de les celebracions a què estàvem acostumats normalment, però sense deixar de ser un esdeveniment important i especial. Així ho constata Joan Sala, del Mas de la Sala: «Les perspectives són prou bones, per a aquest any tenim previstos 57 casaments, una xifra similar a les reserves que teníem per al 2020, quan se’n van acabar fent 12». Ja s’han fet els primers casaments de la temporada; sense anar més lluny, dissabte es van casar al Mas de la Sala Marta Miquel i David Sans, un any després de la data prevista inicialment (vegeu article de la pàgina següent) i amb limitacions i mesures anticovid. De fet, la prioritat de qualsevol parella de nuvis és la salut i la seguretat dels convidats.

Els casaments s’han d’adaptar i complir uns protocols higiènics i sanitaris molt concrets, però darrere d’aquests esdeveniments hi ha professionals que treballen de manera que puguin passar desapercebuts o fins i tot normalitzats. A més, el sector de les bodes reafirma que són celebracions segures.

Casaments més íntims

Una de les tendències, arran de la pandèmia de la covid, són els casaments més íntims. Ja no són celebracions amb més de cent convidats sinó que es redueixen a trenta, quaranta o cinquanta convidats. Les parelles opten per celebrar aquest moment íntim i personal amb els familiars i amics més propers, tal com assenyala Josep Comellas, de Casa Periques: «Tenim previstos casaments amb nombre reduït de convidats». Els primers casaments en aquesta masia de Puig-reig, que data del segle XIII-XIV , estan programats per al proper més de juny: «La majoria són nuvis que van haver de suspendre el casament l’any passat, i que ara creuen els dits perquè el puguin celebrar». Reconeix que hi ha parelles espantades, algunes de les quals «han marcat data per al 2022, per no haver de patir». Tot i això assenyala que poder oferir una gran espai a l’aire lliure és una bona garantia: «Disposem d’un ampli jardí i un pati interior per poder fer la cerimònia, l’aperitiu i l’àpat. Les parelles valoren espais com aquest, de fet, a Casa Periques oferim un preu especial a totes les parelles interessades a casar-s’hi, i poden fer ús de la casa durant tot un dia».

Tot i que el futur del sector encara és incert, també és esperançador. El restaurador Òscar Piedra és optimista: «Vull pensar que d’aquí a uns mesos podrem tornar a fer casaments de nit i amb ball com es feia abans de la pandèmia. De moment, encara tenim moltes limitacions i organitzem els casaments adaptats a les mesures anticovid, però fent que continuï sent un dia inoblidable per als nuvis».