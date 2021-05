Els espanyols són els ciutadans amb més contractes temporals de la Unió Europea. Així ho indica un informe de l'Eurostat que destaca que en total un 21,8% d'empleats nascuts a l'Estat espanyol va tenir un contracte temporal el 2020, el que representa la xifra més alta de tota la UE. Polònia segueix a Espanya amb un 17,9% i Portugal amb un 16,6%. Per contra, les quotes més baixes van ser a Lituània (1,1%), Romania (1,2%), Estònia (2,6%) i Letònia (2,7%). Una cinquena part dels empleats nascuts fora de la UE, el que representa el 20,3%, treballaven amb un contracte temporal, en comparació amb el 13,8% dels empleats temporals nascuts en un altre estat membre de la UE i l'11,8% dels empleats nadius amb una feina temporània.

El 2020, a tots els estats membres es va registrar la proporció més alta d'empleats nascuts fora de la UE amb contractes temporals. Polònia va registrar un 40,6%, la xifra més alta, seguida de la de Xipre (35,8%), Espanya (35,1%), Portugal (26,8%) i Suècia (25,2%). Per contra, la proporció més baixa es va observar a Estònia amb un 2,1%, seguida d'Àustria (6,9%), Hongria (7,2%) i Irlanda (7,5%).A més, l'informe destaca que les dones són més propenses a ser contractades temporalment. El 2020, la proporció d'empleats temporals a la UE va ser més elevada entre les dones que els homes. Concretament, la bretxa es fa més evident entre les treballadores natives; un 12,8% tenen contracte temporal, mentre que el percentatge pels homes és del 10,9%. Pel que fa a les persones nascudes en un altre estat membre de la UE, les dones amb contracte temporal representen un 14% i els homes un 13,5%. La diferència es redueix per a les persones que no han nascut a la UE, un 20,6% de les dones són contractades temporalment en comparació amb el 20,1% dels homes.