L'Agència Europea de Medicaments (EMA, per les seves sigles en anglès) decidirà divendres si els adolescents es poden vacunar contra la covid-19 amb l'antídot de Pfizer-BioNTech. Els científics experts de l'agència es reuniran de forma extraordinària divendres al matí per discutir l'ampliació de l'ús de la vacuna per als menors d'entre 12 i 15 anys que han demanat les farmacèutiques. El regulador ha examinat de forma "accelerada" els resultats dels assajos clínics sobre la seguretat i eficàcia de la vacuna Pfizer-BioNTech entre els adolescents que es van presentar a principis de maig.

Les proves realitzades amb més de 2.200 adolescents indiquen una efectivitat del 100% i una "bona tolerància", defensen Pfizer i BioNTech. Actualment, la vacuna de Pfizer-BioNTech només està autoritzada per als majors de 16 anys a la UE. Està previst que l'EMA faci una roda de premsa divendres a les tres de la tarda per explicar el resultat de la reunió dels experts.