La Fundació Lluita contra la Sida i les Malalties Infeccioses (FLS) i l’Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa han llançat la campanya «No t’ho inventes» per conscienciar sobre la covid persistent i obtenir finançament per investigar aquesta síndrome que afecta milers de persones. Com van informar les institucions, els fons recaptats es destinaran a la investigació de la unitat de covid persistent de l’Hospital Can Ruti de Badalona, en marxa des del juny del 2020 i formada per especialistes de diverses disciplines mèdiques com malalties infeccioses, cardiologia, neurologia, psicologia, dietètica i nutrició, pneumologia, rehabilitació, radiologia o reumatologia. «Des del primer moment la nostra prioritat ha estat ser al costat de les persones afectades i les famílies, perquè només des d’una perspectiva mèdica global podrem entendre la complexitat d’aquesta síndrome i ajudar els pacients», va dir la doctora Lourdes Mateu.