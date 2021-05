El nou govern de Pere Aragonès té una mitjana d'edat de 47 anys comptant el mateix president de la Generalitat, el vicepresident, Jordi Puigneró, i els 13 consellers i conselleres. Precisament Aragonès i la consellera d'Acció Exterior i Transparència, Victòria Alsina, són els més joves amb 38 anys. Aragonès però farà els 39 aquest any, el 16 de novembre. El més vell del Consell Executiu és el nou titular de Salut, Josep Maria Argimon, nascut el 1958 i, per tant, supera la seixantena. Just darrere seu hi ha el conseller d'Economia i Hisenda, Jaume Giró, nascut el 1964. Tots ells han pres possessió del càrrec aquest dimecres al Palau de la Generalitat.

Hi ha un gruix de consellers i conselleres que estan a la quarantena com el vicepresident, Jordi Puigneró (47); la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà (44); el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent (41); el titular d'Educació, Josep González Cambray (1972); la consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà (48); la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge (1978); la titular de Justícia, Lourdes Ciuró (49); i la consellera de Recerca i Universitats, Gemma Geis (1979).Superen la cinquantena el nou titular d'Interior, Joan Ignasi Elena (52); la consellera de cultura, Natàlia Garriga (1969); el conseller d'Economia i Hisenda, Jaume Giró (1964); i la consellera de Drets Socials, Violant Cervera (51).