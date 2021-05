La quantitat de grups confinats en escoles i instituts de la Catalunya Central s’ha reduït en picat aquestes últimes setmanes i hores d’ara assoleix una de les millors xifres de tot el curs, comparables a les que hi havia just a l’inici de les classes a final de setembre, i a la represa després de Setmana Santa. Així ho indiquen les darreres dades de tancament setmanal, del 17 al 21 de maig, amb 47 grups que no han pogut anar a classe perquè com a mínim hi havia un alumne contagiat, i això suposa un 0,9% dels 5.201 que hi ha en total entre l’Anoia, el Bages, el Berguedà, el Moianès, Osona i el Solsonès.

Les dades, que aquest dimecres es mantenien molt similars a les que hi havia en el tancament setmanal, constaten la tendència decreixent de contagis a les escoles que en línies generals s’observa des que es va assolir el pic més alt del trimestre, la setmana del 19 al 23 d’abril, en què hi havia 145 grups confinats en aquest territori (un 2,8% del total). Des d’aleshores, les xifres han anat a la baixa, i en el darrer balanç setmanal el descens del nombre de grups confinats ha superat el 21% respecte l’anterior. Ara n’hi ha 47 en total (53 si hi afegim les comarques de l’àmbit de Regió7 però que queden fora dels límits estrictes de la Catalunya Central). No trobàvem unes xifres tan bones des de l’arrencada del curs al setembre, amb només 26 grups confinats, i del retorn de les vacances de Pasqua, amb 18.

El descens dels darrers dies ha estat generalitzat amb l’excepció del Bages, que ha experimentat un increment del 42,1%, la qual cosa eleva fins a 27 el nombre de grups confinats, 8 més que en la setmana anterior. Tanmateix, això és la meitat del que hi havia a començament de maig, en què a la comarca hi va haver un repunt important. Dins l’àmbit de les comarques de Regió7, el nombre de grups sense poder anar a classe a l’Alt Urgell continua per sota de cinc, com també al Moianès, que es manté a zero, i ara també s’hi ha afegit el Berguedà, que la setmana anterior tenia 3 grups confinats. La Cerdanya tenia aquest dimecres dos centres amb grups confinats, per bé que també havia tancat la setmana a zero. També hi ha hagut descensos importants a l’Anoia, que en una setmana ha passat de 20 grups confinats a 9, els mateixos que hi ha a Osona.

En el conjunt d’aquest territori el nombre de grups confinats se situa per sota de l’1% (al 0,9%) per primer cop en sis setmanes, lluny del 4,5 % que hi havia pels volts de Tots Sants.