Els 14 consellers del nou Govern presidit per Pere Aragonès, entre els quals la santpedorenca Laura Vilagrà, han pres possessió del seu càrrec aquest dimecres al migdia en un acte al Saló de Sant Jordi del Palau de la Generalitat. Aragonès ha celebrat que es comenci a donar forma a un equip que "obrirà una nova etapa" i els ha demanat compromís per la "plena llibertat" de presos i exiliats i del país. Tots ells han promès el càrrec davant del president de la Generalitat que ha utilitzat la fórmula: "Prometeu complir fidelment les obligacions del càrrec que assumiu al servei de Catalunya i amb lleialtat al president de la Generalitat de Catalunya?", sense fer esment ni a l'Estatut ni a la Constitució.

La cerimònia ha començat amb la lectura del poema 'Cançó de fer camí' de Maria Mercè Marçal a càrrec de Carol Muakuku i, seguidament, el secretari del Govern, Xavier Bernadí, ha llegit els decrets de nomenament dels titulars de tots els departaments.

El primer en ser cridat ha estat el vicepresident i titular de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, i l'han seguit la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà; el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent; el titular d'Economia i Hisenda, Jaume Giró; la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge; la titular d'Acció Exterior i Transparència, Victòria Alsina; el conseller d'Educació, Josep González Cambray; la responsable de Recerca i Universitats, Gemma Geis; la consellera d'Acció Climàtica , Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà; el titular de Salut, Josep Maria Argimon; el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena; la consellera de Drets Socials, Violant Cervera; la consellera de Cultura, Natàlia Garriga; i la titular de Justícia, Lourdes Ciuró.

En el seu breu discurs, Aragonès ha tingut paraules d'agraïment pels consellers del govern sortint, presents en l'acte. I ha destacat que han estat persones compromeses que han treballat de valent en "una de les circumstàncies més difícils de la història recent del país".

I també s'ha dirigit al vicepresident i als consellers entrants per demanar-los que treballin "incansablement" per fer possible la "sacsejada que necessita el país" i per la transformació. "Sé que ho fareu i que ho donareu tot per fer-ho possible", ha afegit Aragonès.

El president de la Generalitat ha remarcat la necessitat d'abordar "sense dilació" la resolució del conflicte polític a través de l'exercici de l'autodeterminació i una llei d'amnistia. I ha tingut un record per als polítics presos i exiliats.

"Tenim predecessors a la presó i a l'exili. Un president, un vicepresident, una presidenta del Parlament i consellers. Represaliats per haver volgut que els catalans decideixin democràticament el futur del país. El nostre compromís amb el Govern i amb el país també ha de ser el compromís per la seva plena llibertat i per la llibertat del conjunt del país", ha afirmat per després afegir que Catalunya és "una nació i un sol poble" i que, per això, ha de ser el Govern del país sencer.

Aragonès també ha volgut subratllar que el govern té majoria de conselleres i ha assegurat que "no és una qüestió estètica". En aquest sentit, ha expressat el compromís del seu Govern en "trencar el sostre de vidre".

L'Himne Nacional de Catalunya a càrrec del Cor jove Nacional de Catalunya ha posat punt i final a l'acte. En acabar, el nou executiu s'ha fet la fotografia oficial a la Plaça Sant Jaume i, seguidament, ha celebrat la primera reunió de treball del Govern.

Primera reunió del Consell Executiu del govern d'Aragonès

El Consell Executiu del govern de Pere Aragonès ja s'ha reunit per primera vegada just després de la presa de possessió del vicepresident, Jordi Puigneró, i dels 13 consellers. Just abans de la reunió de treball, els nous membres de l'executiu s'han fet la fotografia de família a la Plaça Sant Jaume. Aragonès, acompanyat dels consellers i conselleres, farà una breu compareixença informativa a la Galeria Gòtica del Palau de la Generalitat cap a les 13 hores, quan acabi la reunió del Consell Executiu.