El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, va assegurar ahir que per decidir si l’Executiu indulta o no els dirigents del procés, tindrà en compte valors constitucionals com els de «la concòrdia, el diàleg i l’entesa», però no «la venjança ni la revenja». Sánchez es va referir a la decisió que ha d’adoptar l’Executiu en relació amb aquests indults en la conferència de premsa que va oferir a Brussel·les al final de la reunió extraordinària del Consell Europeu.

Davant la interpretació que les seves paraules suggereixin la seva posició favorable a la concessió dels indults enfront de les seves manifestacions del 2019, en les quals va dir que haurien de complir íntegrament les seves penes, el cap de l’Executiu va recalcar que «és molt important mirar cap al futur i aprendre dels errors». Sánchez va subratllar que la decisió s’adoptarà quan escaigui després d’un debat que s’arrossega des del 2017, i un cop el Tribunal Suprem emeti el seu informe preceptiu.

Sánchez va recordar que, com a líder de l’oposició, va donar suport el 2017 a l’aplicació de l’article 155 de la Constitució per suspendre l’autonomia de Catalunya i en defensa de la integritat territorial del país. Una decisió que va adoptar perquè entenia que es tractava d’una qüestió d’Estat que exigia del concurs i suport dels principals partits. Per tot això, va insistir que té molt clar que la decisió que prengui tindrà molt presents valors constitucionals com «la concòrdia, el diàleg, l’entesa, la superació d’una crisi que va esquinçar no només la societat catalana, sinó el conjunt de la societat espanyola el 2017». «Aquests principis i valors constitucionals seran els que per a mi, com a president del Govern, pesaran en la decisió que prengui el Govern», va assegurar.

Els magistrats de la Sala penal del Suprem -els informes del qual són preceptius per ser el tribunal sentenciador- mantenen aquests dies reunions amb l’objectiu de pronunciar-se sobre la mesura de gràcia i intentar que els seus dictàmens -un per cada condemnat- s’aprovin per unanimitat. La Fiscalia ja es va oposar de forma taxativa als indults totals o parcials i va advertir que no podien usar-se com a «moneda política de canvi». Es dona per fet que el Suprem anirà en la mateixa línia, atès que entre altres qüestions ha d’analitzar el penediment dels reus, en aquest cas inexistent. Un cop emesos els seus informes, serà el torn de prendre una decisió del Consell de Ministres.