Tres persones han estat detingudes aquesta matinada per la caiguda de la cabina del telefèric que connecta les localitats de Stresa i Mottarone, a la regió del Piemont, al nord d’Itàlia, i que va causar 14 morts, perquè sabien que un dels frens d’emergència havia estat desactivat a propòsit per resoldre una anomalia.

Després de diverses hores d’interrogatori, es van ordenar les detencions de Luigi Nerini, de 56 anys i propietari de l’empresa Ferrovie del Mottarone, que gestiona el telefèric; així com del director i el cap d’operacions del telefèric, acusats d’homicidi múltiple, desastre per negligència i eliminació d’eines per evitar accidents de treball, van informar els mitjans.

La fiscal en cap de Verbania, Olímpia Bossi, que condueix les investigacions, va afirmar a la sortida de la caserna on es van realitzar els interrogatoris que «els tres detinguts estaven assabentats de l'error en el sistema de frens de seguretat durant setmanes».

Ja des de les primeres inspeccions, el sistema de frens semblava alterat, ja que s’havia manipulat una forquilla en un dels frens d’emergència per desactivar-lo, perquè estava donant problemes i produïa el bloqueig continu del telefèric.

Per això, diumenge passat, quan es va trencar el cable d’acer de la cabina accidentada, el sistema de frens no va funcionar.

Bossi va explicar que la forquilla que manté a distància els patins de fre i que ha de bloquejar el cable de suport en cas de ruptura no s’havia retirat per «evitar interrupcions i bloquejos del telefèric», ja que «el sistema presentava anomalies i hauria necessitat una intervenció més radical, amb una aturada prolongada de l’activitat del telefèric», per això van decidir no arreglar-lo.

Les investigacions continuaran avui amb perícies tècniques al lloc dels fets, mentre que, de moment, no hi ha més persones investigades.