Alba Vergés ha afirmat que l'oci nocturn podria reobrir "a les portes de l'estiu" i ha afegit que és "ben probable" que pugui ser per Sant Joan. En una entrevista a RAC1, Vergés ha expressat respecte per les persones que hauran de prendre la decisió, però ha afegit que coneix el que ja s'ha treballat amb el nou conseller Josep Maria Argimon.

La consellera en funcions ha afirmat que la revetlla de Sant Joan "la gent la farà" i per això veu amb bons ulls que hi hagi "maneres diferents" de poder celebrar-la, d'una manera més regulada i que atorgui "facilitat" al Departament d'Interior. Ha alertat però que haurà de ser "amb mesures" i sent conscient que la pandèmia de la covid-19 no ha acabat.

Tot i la voluntat que pugui tenir el Govern, és necessari que el govern espanyol derogui el decret encara vigent que estableix el tancament de tot l'oci nocturn a l'Estat.