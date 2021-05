La vicepresidenta tercera del govern central i ministra de Treball, Yolanda Díaz, s’ha vist obligada a cancel·lar l’agenda pública d’aquest dimecres «per motius de salut». Fonts del seu equip expliquen que «no és res greu», però que el metge li ha prescrit repòs obligatori. La mateixa vicepresidenta ha anunciat la cancel·lació dels actes previstos a través d’un missatge al seu compte de Twitter.

Este miércoles tenía una intensa jornada de trabajo que el médico me ha prescrito cancelar por motivos de salud. Hay días en los que nuestro cuerpo nos exige parar y que nos cuidemos para poder seguir. Espero recuperarme pronto con toda la fuerza. — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) 26 de mayo de 2021

Díaz no ha deixat d’acumular responsabilitats des de l’entrada al govern espanyol. Primer, com a ministra de Treball, amb una càrrega legislativa molt intensa, especialment des que va començar la pandèmia (ertos, teletreball, ‘llei rider’, reglaments d’igualtat a l’empresa, etc.) i encara més des que Pablo Iglesias va deixar l’Executiu i la va nomenar màxima responsable d’Unides Podem dins de la coalició. Els que la coneixen coincideixen a descriure-la com a «molt treballadora», amb voluntat d’estar a tot arreu i de dormir poc.