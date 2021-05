El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, han acordat reactivar la comissió bilateral entre les dues institucions, que es reunirà el 18 de juny. Aragonès ha volgut que la seva primera reunió com a president sigui amb Colau, qui li ha agraït el gest i veu una "nova etapa" en les relacions.

Per la seva banda, el president de la Generalitat ha posat l'accent en la necessitat "d'intensificar" la lleialtat institucional i "enfortir" la col·laboració. Un dels principals temes que hi haurà sobre la taula de la Bilateral serà l'emergència habitacional i la necessitat d'un nou protocol per als desnonaments amb persones vulnerables. Tots dos han expressat la "bona sintonia" en aquesta primera reunió.

Aragonès ha començat la roda de premsa qualificant la reunió de "cordial i amable" i destacant la "complicitat" entre les dues institucions. Bones paraules que també ha tingut Colau, qui ha agraït "molt sincerament" que la trobada s'hagi produït el dia després de la presa de possessió del nou Govern i també ha celebrat el bon to i la voluntat de col·laboració i lleialtat institucional.

"Hi ha dues idees fonamentals perquè hi hagi una millor relació que reverteixi en més benestar: lleialtat institucional i confiança mútua. Estic convençut que la podrem trobar. No hem d'anar a competir entre les institucions", ha afirmat Aragonès.

"Avui comença una nova etapa de màxima col·laboració institucional posant les polítiques socials, el canvi climàtic i les polítiques feministes al centre", ha celebrat Colau. Segons l'alcaldessa, la col·laboració pot ser de mínims o de màxims i ha destacat que avui els dos dirigents estan "molt il·lusionats" per una nova etapa en què "la col·laboració no sigui de mínims sinó de màxims".

Fa un any i mig que no es reuneix la comissió mixta bilateral entre Generalitat i Ajuntament de Barcelona i la primera decisió ha estat reactivar-la i posar data a la pròxima trobada d'aquest òrgan, el 18 de juny. Avui, els dos mandataris, han parlat sense entrar en detalls sobre els temes que s'han de tractar prioritàriament en aquesta reunió bilateral. I al capdamunt de la llista hi ha l'emergència habitacional i la necessitat d'aplicar "com més aviat millor" un nou protocol sobre els desnonaments amb persones vulnerables.

Segons Colau, cal col·laboració perquè hi hagi un "punt d'inflexió" en les polítiques d'habitatges i ha posat d'exemple les "polítiques innovadores" que ha fet l'Ajuntament en aquest àmbit i que, segons ha dit, poden servir "d'experiència útil" a nivell català. En aquest sentit, s'ha posat al servei de la voluntat del Govern de reforçar les polítiques en habitatge i fer un nou protocol per als desnonaments.

L'alcaldessa ha explicat que altres temes que han tractat en la reunió han estat l'emergència social, la salut mental i els fons europeus. Sobre aquesta qüestió, Colau ha traslladat a Aragonès la seva voluntat "d'exercir de motor i d'impuls" per executar els fons.

Preguntats per si en la reunió han abordat qüestions en clau de política nacional com els indults i l'autodeterminació, Aragonès ha dit que s'ha tractat "molt per sobre" i que no han entrat en l'Acord Nacional per a l'Amnistia i l'Autodeterminació que vol impulsar el Govern perquè "tot just ara comença a caminar". Segons Aragonès, han compartit amb l'alcaldessa que el conflicte necessita una solució democràtica i la llibertat dels presos i de les persones represaliades.

Per la seva banda, Colau ha remarcat que és moment que s'acabin les presons i que es torni a la política, el diàleg i als consensos. "La voluntat és que els indults s'aprovin quan abans millor com a mecanisme per desjudicialitzar la política. No és temps de jutges sinó de política i de diàleg. Estic convençuda que la voluntat del govern espanyol expressada per Sánchez és una voluntat sincera perquè es facin efectius els indults el més aviat possible", ha remarcat Colau. De fet, l'alcaldessa ha donat per fet que el president del govern espanyol "ha activat la via dels insults com a pas previ de la nova etapa de diàleg i consensos".