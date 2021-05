El president de la Generalitat, Pere Aragonès, vol aprofitar els dos anys que queden de legislatura a l'Estat per pressionar el cap de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, a la taula de diàleg. En una entrevista aquest dimecres a TV3, Aragonès ha avisat que no abandonarà "mai" la via de la negociació, si bé ha reconegut les dificultats que tindrà la taula de diàleg: "No diré que amb dos anys ho tenim resolt". D'altra banda, el president ha demanat que hi hagi "mobilitzacions" sobiranistes per acompanyar l'Acord Nacional per l'Amnistia i l'Autodeterminació. Així, Aragonès ha asseverat la seva aposta a favor de la negociació: "Cal jugar aquesta pantalla al màxim". El president també s'ha compromès a reduir-se el salari un 15%.

Aragonès ha reiterat que les prioritats del seu Govern serà aprovar una llei per evitar desnonaments, així com un pla de xoc per combatre la crisi econòmica, social i emocional. El president espera presentar aquest pla de xoc les properes setmanes, i que inclourà recursos per fomentar l'ocupació juvenil, i de la població més gran de 55 anys. A més, Aragonès ha anunciat que reduirà el salari del president de la Generalitat un 15%: "Com a senyal que en unes circumstàncies com les que està passant tanta gent cal fer un esforç per part de tothom", ha argumentat.

El cap del Govern també ha indicat que l'"objectiu" de les eleccions municipals del 2023 ha de ser la "unitat d'acció" amb "programes compartits" per les formacions independentistes que s'hi presentin.