L'Audiència Nacional ha condemnat a 53 anys i mig de presó a Mohamed Houli Chemlal i a 46 i mig a Driss Oukabir pels atemptats terroristes del 17 d'agost del 2017 a Barcelona i Cambrils. També ha condemnat a vuit anys de presó a Said ben Iazza per col·laboració amb organització terrorista. La fiscalia demanava 36 anys de presó per a Oukabir, mentre que Generalitat i Ajuntament de Barcelona demanaven entre 44 i 90 anys. Per a Houli Chemlal demanaven 41 anys de presó la fiscalia i entre 44 i 95 anys les dues institucions catalanes. Per a Ben Iazza demanaven vuit anys de presó per col·laboració amb banda terrorista.

En la seva sentència, els magistrats de la secció tercera condemnen Houli Chemlal i Oukabir per pertinença a organització terrorista; tinença, dipòsit i fabricació de substància o aparells explosius i inflamables de caràcter terrorista; i estralls en temptativa de caràcter terrorista en concurs amb 29 delictes de lesions per imprudència greu. A més, la resolució, de 1.018 pàgines, els imposa la inhabilitació absoluta i especial, així com la prohibició d'acostar-a Alcanar durant 10 anys un cop complertes les penes privatives de llibertat. La sala indica que el compliment efectiu de les penes per aquests dos acusats no excedirà de 20 anys. L'Audiència condemna el tercer dels acusats, Said Ben Iazza, a 8 anys de presó pel delicte de col·laboració amb organització terrorista i li imposa, a més, la inhabilitació absoluta i especial, així com la prohibició d'acostar-se Alcanar durant cinc anys des que compleixi la pena de presó.

En la sentència, la sala penal acorda absoldre Mohamed Houli i Driss Oukabir de 14 delictes d'homicidi en temptativa de caràcter terrorista, així com de 34 delictes de lesions de caràcter terrorista i de cinc de lesions per imprudència pels quals també havien estat acusats. El tribunal absol igualment a Said Ben Iazza dels delictes de pertinença a organització terrorista; tinença dipòsit i fabricació d'explosius de caràcter terrorista i de conspiració per cometre estralls terroristes pels que també havia estat acusat en el judici celebrat a l'Audiència Nacional entre novembre i febrer. La sentència es pot recórrer davant la Sala d'Apel·lacions de l'Audiència Nacional.