Processos de selecció més curts en el temps i amb menys proves, menys memorístics i amb possibilitat d’examinar-se sense haver d’anar a Madrid. Així pretén el Govern que siguin les oposicions a l’Administració General de l’Estat (AGE) a partir del 2025, segons va dir ahir el ministre de Política Territorial i Funció Pública, Miquel Iceta. Unes modificacions que, de moment, tenen el rang de recomanacions i que no afectaran els processos ja en curs, ni condicionaran els processos de selecció de perfils dependents de les comunitats, com mestres o sanitaris. Una altra reforma per al 2022 és un nou calendari d’oposicions: l’Administració es compromet a publicar el gener un recull de tots els concursos de l’AGE que sortiran al llarg de l’any. Els opositors podran consultar quantes places sortiran, quines han de ser de nou ingrés, quines de promoció i quines per a l’estabilització d’interins.