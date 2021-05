El 87% de les 4.603 persones pertanyents als col·lectius essencials que es van vacunar aquest dijous van optar per AstraZeneca, segons ha informat el Departament de Salut. En total, 4.006 van optar pel vaccí d'Oxford. Aquest dijous va arrencar la vacunació de la segona dosi per aquest col·lectiu i per defecte se'ls ha de posar Pfizer, tal i com va decidir el Consell Interterritorial. Tot i això, la persona pot demanar que se li posi AstraZeneca, després de presentar signat un consentiment informat. El Ministeri de Sanitat va criticar aquest dijous les comunitats que recomanen AstraZeneca i va recordar que la tria de Pfizer es va acordar al Consell Interterritorial de Sanitat i, per tant, és de compliment obligat.

Tot i això, el ciutadà inclòs en aquest col·lectiu i que ja va rebre una primera dosi d'AstraZeneca pot escollir repetir amb aquest vaccí. La petició es pot fer al mateix punt de vacunació, on també hi ha disponibles els consentiments. El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, va visitar aquest dijous el punt de vacunació situat al centre comercial La Maquinista de Barcelona. El nou titular de Salut va saludar i agrair la feina dels professionals del punt de vacunació, gestionat per l'Atenció Primària Barcelona Ciutat de l'Institut Català de la Salut (ICS).