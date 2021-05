El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, van acordar ahir reactivar la comissió bilateral entre les dues institucions, que es reunirà el 18 de juny. Aragonès va voler que la seva primera reunió com a president fos amb Colau, qui li va agrair el gest, i veu una «nova etapa» en les relacions. Per la seva banda, el president de la Generalitat va posar l’accent en la necessitat «d’intensificar» la lleialtat institucional i «enfortir» la col·laboració. Un dels principals temes que hi haurà sobre la taula de la Bilateral serà l’emergència habitacional i la necessitat d’un nou protocol per als desnonaments amb persones vulnerables. Tots dos van expressar la «bona sintonia» a la primera reunió.

Aragonès va començar la roda de premsa qualificant la reunió de «cordial i amable» i va destacar la «complicitat» entre les dues institucions. Bones paraules que també va tenir Colau, qui va agrair «molt sincerament» que la trobada es fes l’endemà de la presa de possessió del Govern i va celebrar el bon to i la voluntat de col·laboració i lleialtat institucional