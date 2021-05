La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha declarat el president del PSC al Parlament, Salvador Illa, cap de l'oposició de la presidència de la Generalitat i del Govern. Així ho diu la resolució que aquest divendres publica el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) de conformitat amb la llei de la presidència. L'article 77.1 del reglament del Parlament estableix que és cap de l'oposició el diputat o diputada que exerceix la presidència del grup parlamentari de l'oposició amb més escons al Parlament. En aquesta legislatura, el PSC.

Illa ha argumentat que acceptarà tots els recursos que el Parlament posa a disposició del cap de l'oposició. "Vull els recursos que posa el Parlament per fer l'oposició de la millor manera possible. Tot allò que em correspongui, vull tenir-ho a l'abast", ha defensat.

Illa exercirà com a cap de l'oposició i tindrà oficina pròpia, dos assessors i el títol d'honorable senyor, però no tindrà xofer ni complement salarial. La llei indica que el cap de l'oposició percebrà les retribucions que determini la cambra amb càrrec al seu pressupost. No obstant, Illa -com altres caps de l'oposició anteriors- no rebrà cap complement salarial, perquè no està pressupostat, i tampoc el reclamarà, segons han indicat a l'ACN fonts del partit. Així, cobrarà el sou de president de grup parlamentari, com la resta.

Com a càrrec de l'oposició, Illa pot ser consultat, a iniciativa del president de la Generalitat, sobre els assumptes de més importància per a Catalunya o proposar millores a l'acció de govern.

D'altra banda, el càrrec li dona el dret de tenir el tractament d'honorable senyor i de ser ordenat protocol·làriament en el lloc immediatament posterior als expresidents de la Generalitat.

L'anterior cap de l'oposició va ser Carlos Carrizosa substituint, al seu torn, Inés Arrimadas, que va fer el salt al Congrés. El líder de Ciutadans a Catalunya va renunciar a rebre el tractament d'honorable senyor i a ser ordenat en el lloc immediatament posterior als expresidents de la Generalitat. Tampoc va reclamar la retribució -que tampoc estava contemplada- i, com Illa, sí que va acceptar els mitjans humans necessaris per exercir les seves atribucions.

Abans de Carrizosa, van ser caps de l'oposició Artur Mas, en la setena i vuitena legislatura; Joaquim Nadal i Xavier Sabaté, en la novena; Oriol Junqueras, en la desena legislatura, i Inés Arrimadas, en l'onzena i la dotzena.