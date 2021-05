Un estudi epidemiològic ha trobat una relació entre els símptomes de trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat (TDAH) i trastorns de l'espectre autista (TEA) en infants i el paracetamol (acetaminofèn) que les mares van indicar haver pres durant l'embaràs. L'estudi, publicat a la revista 'European Journal of Epidemiology', ha estat liderat per l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal). Els investigadors han analitzat dades sobre l'exposició abans i/o després del naixement al paracetamol i d'almenys un resultat sobre símptomes de TEA o TDAH entre 73.881 infants de sis cohorts europees. Depenent de la cohort, entre el 14% i el 56% de les mares van informar que havien pres paracetamol mentre estaven embarassades.

Els resultats de l'estudi revelen que els infants que havien estat exposats al paracetamol abans de néixer mostraven una major probabilitat de desenvolupar símptomes de trastorns de l'espectre autista i trastorns per dèficit d'atenció que els que no hi havien estat exposats (un 19% i un 21% més, respectivament)."Les nostres dades són consistents amb el que indicaven treballs previs", destaca la primera autora de l'estudi, Sílvia Alemany. "Veiem que l'exposició prenatal al paracetamol afecta de forma similar nens i nenes, ja que gairebé no hi observem diferències", afegeix la investigadora d'ISGlobal, centre impulsat per la Fundació La Caixa. "Tenint en compte totes les evidències sobre l'ús del paracetamol i el desenvolupament neurològic, estem d'acord amb les recomanacions que indiquen que, si bé el paracetamol no s'ha de suprimir en dones embarassades ni en la infància, sí que s'ha d'usar només quan calgui", assenyala Jordi Sunyer, investigador d'ISGlobal i últim autor de l'estudi.

Es calcula que entre el 46% i el 56% de les dones embarassades dels països desenvolupats recorren al paracetamol en algun moment de la gestació. Aquest fàrmac està considerat l'analgèsic i l'antipirètic més segur en aquest període i en la infància. Tanmateix, alguns estudis han començat a relacionar l'exposició prenatal al paracetamol amb un pitjor rendiment cognitiu, més problemes de comportament, TEA i símptomes de TDAH. Aquests estudis han estat criticats per la seva heterogeneïtat, de manera que els investigadors han volgut fer en aquesta ocasió "un esforç per harmonitzar la manera en què s'han avaluat o definit els símptomes de TDAH i TEA, així com què significa estar exposat al paracetamol", indica Alemany. "La mostra és àmplia i analitza de forma conjunta cohorts de diferents països europeus. En totes les cohorts estudiades el criteri ha estat el mateix, de forma que hem reduït l'heterogeneïtat de criteris d'estudis previs", recalca la primera autora del treball. Les sis cohorts en les quals es basa l'estudi són del Regne Unit, Dinamarca, Països Baixos, Itàlia, Grècia i Espanya. L'estudi també analitza l'exposició postnatal al paracetamol. En aquest cas els investigadors no van observar associació entre el paracetamol pres en la infància i els símptomes de TEA. Tot i així, l'equip científic recomana seguir investigant, atesa l'heterogeneïtat de l'exposició en les diverses cohorts estudiades, que va oscil·lar entre el 6% i el 92,8%.