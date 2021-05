Les crítiques internes dels barons del PSOE, les externes de l’oposició, i l’informe del Suprem no han provocat de moment un canvi de posició del govern de Pedro Sánchez respecte als indults als presos independentistes. El Govern creu que ha arribat «el moment d’encarar els problemes que tenim», segons va afirmar des de Castelló el ministre de Transports i secretari d’Organització del PSOE, José Luis Ábalos. «És el moment de l’audàcia i el valor» davant «un problema polític complex», va dir, perquè «la covardia i el fet de no assumir responsabilitats» és el que va portar el govern de Mariano Rajoy a enquistar el conflicte amb Catalunya.

Ábalos va voler respondre a l’allau de retrets que el Govern està rebent des que Sánchez va anunciar que afrontaria la qüestió dels indults des dels valors de la «concòrdia», i no de la «revenja». El ministre va recordar que un cop encarada la superació de la pandèmia és el moment d’afrontar el problema català, que ja ha passat pels tribunals, per un 155 i per condemnes, i ara necessita «iniciativa política».

Ábalos va acusar el PP de pretendre «tensar, confondre i desinformar» la societat espanyola sobre els indults. La mateixa formació que «no va saber resoldre» el problema català al seu moment, i que després de l’1-O i la declaració d’independència «va cedir la responsabilitat política al poder judicial». El ministre va contestar els qui consideren que el Govern només busca la seva supervivència amb indults a canvi del suport d’ERC. «No estem aquí per mantenir el poder ni guanyar eleccions, sinó per resoldre amb audàcia un problema, i assumint la responsabilitat provarem d’explicar-ho a la població perquè no es deixi manipular per l’ansietat de la dreta». Ábalos va rebatre les crítiques de l’expresident espanyol Felipe González, i també del Suprem. A González li va recordar que «jo també puc dir que en altres temps decisions van ser molt inoportunes, però es van produir, i ara a qui li toca liderar la convivència i la pau a tot el territori és el president », va dir. Al Suprem li va recordar l’informe favorable a l’indult de Tejero després del cop d’Estat. «Si un entén que hi ha informes que eren d’utilitat general pel bé d’Espanya, per exemple, per indultar el senyor Tejero pistola en mà al Congrés dels Diputats, doncs una mica de coherència amb els antecedents històrics, i també entendre que la Constitució no és el codi penal ni civil, sinó principis que inspiren el nostre projecte de societat, i aquesta és una societat basada en la concòrdia i la cohesió i els consensos».

D’altra banda, La presidenta de l’ANC, Elisenda Paluzie, va assegurar ahir que si el Govern central concedeix els indults als presos de l’1-O no seria «cap èxit» perquè, al seu parer, políticament desarmarien l’independentisme i internacionalment serien «nefastos» per als interessos independentistes.