Un jutge ha portat al TSJC el diputat de JxCat Francesc de Dalmases perquè l’investigui per lucrar-se presumptament amb més de 224.000 euros procedents de subvencions per a cooperació de la Diputació, l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat. En l’exposició que ha remès al TSJC, el titular del jutjat d’instrucció número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, demana investigar Dalmases per malversació, prevaricació i tràfic d’influències, davant els indicis que va obtenir fons públics amb ànim de lucre a través d’Igman i Catmon, afins a CDC, entre el 2014 i el 2017, han informat fonts jurídiques. La investigació contra Dalmases deriva de la causa per presumpte desviament de fons públics de la Diputació de Barcelona, que suma 50 imputats i que l’octubre va donar motiu a l’operació policial en la qual van ser detinguts empresaris i membres de l’ «estat major» de l’1-O, acusats d’aprofitar els seus contactes polítics per afavorir els seus negocis.