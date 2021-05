Un total de 36.630 persones van utilitzar fàrmacs per deixar de fumar finançats públicament duran tel 2020, primer any en que la cartera de prestacions farmacèutiques va incorporar el tractament amb vareniclina i bupropió. A Catalunya, el 24,6% de la població de 15 anys i més fuma, segons l'Enquesta de Salut. El percentatge és major entre els homes (27,8%) que entre les dones (21,3%). A més, el 7,7% declara estar exposada al fum ambiental del tabac a la llar (5,6% dels homes no fumadors i 9,6% de les dones no fumadores). El consum és superior entre els menors de 65 anys i entre qui té estudis secundaris. Es calcula que 1,5 milions de catalans fumen.

El tabaquisme és un factor de risc d’infecció per covid-19 en joves i de mortalitat per covid en gent gran. És el principal factor de risc de les malalties cardiovasculars, el càncer o les malalties respiratòries. A Catalunya, s’estima que cada any moren gairebé 10.000 persones per malalties ocasionades pel consum de tabac o l’exposició al fum ambiental. El Departament de Salut ha donat a conèixer aquestes dades en el context de 'La Setmana sense Fum'. L'objectiu és sensibilitzar la població de la importància per a la salut del fet de no iniciar-se o abandonar el consum de tabac i poder gaudir d’un ambient lliure de fum. Enguany, en plena pandèmia, el lema és 'Deixar de fumar, la teva altra vacuna'.

Baixada de la venda de cigarretes

Segons dades del Comissionat per al Mercat de Tabacs, la venda de cigarretes va experimentar una forta reducció l'any passat, associat a la pandèmia i els efectes sobre el turisme. En canvi, les venes de picadura de tabac van continuar la seva tendència creixent. L’any passat van deixar de fumar 26.444 persones ateses pels equips d’atenció primària i 5.583 persones fumadores més van seguir tractament de cessació als centres integrats. L’Agència de Salut Pública facilita l’accés gratuït al tractament farmacològic per deixar de fumar a persones de col·lectius amb especials necessitats, com aquelles que pateixen trastorns mentals i malalties cròniques, la que resideixen a barris de baix nivell socioeconòmic o les dones embarassades. L’any passat es van distribuir de forma gratuïta 241 tractaments complets.

D'altra banda, l'any passat es van fer 4.520 inspeccions del compliment de la normativa de tabac i es van tramitar 63 denúncies de possibles infraccions. Com a resultat, van ser incoats 196 expedients, que s'han resolt amb sancions en 138 casos.

D'altra banda, un 22,4% de la població de 15 anys i més de Catalunya es declarava ex fumadora -el 15,7% dones i el 29,4% entre homes-.La major part dels fumadors ha rebut consells dels professionals.

En el marc de la Setmana Sense Fum s'ha elaborat una enquesta, que han respost 2.244 persones. Un 22,4% d'aquestes eren fumadores i entre aquestes un 874% ha reconegut haver rebut algun consell d'un professional de la salut per deixar de fumar alguna vegada o de forma regular. El 89,2% de les persones que han participat a l’enquesta declaren que es veuen exposades al fum ambiental del tabac, principalment a terrasses de bars i restaurants (80,4%), espais oberts on se celebren concerts i altres esdeveniments (46,8%), cues per entrar a locals i establiments (40,6%), a la llar (12,6%), el lloc de treball (7,0%) o el cotxe (3,9%).El 70% de les persones enquestades percep un compliment insuficient de la prohibició de fumar a les terrasses dels establiments d’hostaleria dotades de sostre i més de dues parets o paraments laterals, on la normativa prohibeix fumar. Tot i això, el 68% de les persones no fumadores i el 20,9% de les fumadores pensen que hauria d’estar totalment prohibit fumar a les terrasses dels establiments d’hostaleria. A més, un altre 46,4% de no fumadores i un 16,4% de fumadors que s’hauria de prohibir en aquells casos en que no hi hagi una distància mínima de dos metres amb altres persones.