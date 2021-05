Ja ha passat més d'un any de la improvisació a la qual moltes empreses van haver de recórrer amb l'arribada del confinament obligatori. I és que, segons una enquesta feta pel Banc d'Espanya, el 80 % de les empreses van augmentar el treball en remot malgrat que fins llavors a Espanya tan sols el 4,8 % de les persones ocupades teletreballaven, segons dades de l'INE. Però ja no és temps d'improvisar: el món laboral conegut en l'era pre-COVID-19 ha canviat per complet. I, en part, ha arribat per quedar-se.

Cap a un model híbrid

És el que opinen els experts, que apunten cap a un model de treball nou en el qual es teletreballarà almenys una part de la jornada setmanal. Però adverteixen que, perquè tingui èxit, les empreses han de corregir alguns errors que s'han vist amb freqüència durant la pandèmia. “Cal evitar entendre el teletreball com ‘el mateix, però en línia’. El teletreball requereix maneres d'organitzar i comunicar diferents”, explica Eva Rimbau, professora dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC i una de les ponents de la xerrada “El lideratge del teletreball”, que es farà el 26 de maig que ve en el marc del cicle Retos.

Entre aquests errors comesos per moltes empreses a l'hora de desenvolupar el teletreball hi ha la fatiga de Zoom, un fenomen derivat de les llargues hores davant l'ordinador en reunions virtuals. Segons el professor Jeremy Bailenson, autor d'un estudi que examina les conseqüències psicològiques que pot provocar el fet de passar molt de temps en aquesta mena de plataformes, les reunions virtuals poden generar un estrès addicional, especialment a les dones, que, segons una nova recerca, pateixen l'anomenada fatiga de Zoom un 13,8 % més que els homes. Combatre-la és un dels reptes del nou món laboral.

“S'ha d'assegurar la desconnexió digital de les persones que teletreballen”, assenyala Carmen Seisdedos, subdirectora d'Avaluació i Innovació de l'Institut Andalús d'Administració Pública (IAAP) i també ponent en el cicle Retos. Segons la seva opinió, assegurar aquesta desconnexió del personal és part de la feina dels càrrecs directius, que han de fer costat als empleats també en aquest aspecte. “És inviable que s'estigui preparat permanentment perquè en qualsevol moment salti la videoconferència. Per això cal fer una planificació molt exhaustiva”, afirma.

Aquest només és un dels consells dels experts perquè el desenvolupament del teletreball sigui un èxit. Però, a més, hi ha altres recomanacions clau: