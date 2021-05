Més d’un any després que les primeres infeccions per covid-19 es documentessin a la Xina, l’origen de la pitjor pandèmia de l’últim segle continua sent un misteri. Ni tan sols la investigació conduïda a principis del 2021 per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) va servir per determinar de manera concloent la gènesi d’una plaga que ha matat més de 3.5 milions de persones a tot el món. I tot i que la majoria de científics s’inclinen per la teoria de la transmissió zoonòtica, la idea que el virus hauria passat als humans a través d’un animal infectat, als Estats Units torna a guanyar punts la possibilitat que tot comencés arran d’una fuga a l’Institut de Virologia de Wuhan (Xina), famós pels seus experiments amb diferents soques de coronavirus.

Aquesta última tesi va tenir un ampli suport des dels primers compassos de la pandèmia entre els sectors de l’Administració Trump, però no va tardar a ser ridiculitzada als grans mitjans nord-americans per la tendència de l’expresident a mentir compulsivament i utilitzar la Xina com a boc expiatori per avançar els seus interessos polítics. Tampoc va ajudar el rebuig frontal expressat per alguns científics a prestigioses revistes del ram com ‘Nature’. Les seves crítiques van acabar apagant-se amb el canvi de guàrdia a la Casa Blanca, després que Joe Biden tanqués a la primavera la investigació oberta per Mike Pompeo al Departament d’Estat per determinar si el SARS-Cov-2 es va poder haver-se gestat com a part del programa d’armes biològiques xinès, segons publica ‘CNN’, suposadament pels dubtes respecte a les proves obtingudes.

Però ara el pèndol ha tornat a oscil·lar. Aquesta mateixa setmana Biden va demanar als serveis d’intel·ligència que redoblin els seus esforços per mirar d’obtenir una «conclusió definitiva» sobre l’origen del virus, una decisió que va anunciar després de constatar que els seus espies no es posen d’acord sobre les dues teories en. Què ha canviat, llavors? El ‘Wall Street Journal’ va publicar dilluns passat, citant fonts de la intel·ligència nord-americana, que tres científics de l’Institut de Virologia de Wuhan van ser ingressats a l’hospital amb símptomes de covid-19 el novembre del 2019, abans que les primeres notícies sobre virus es fessin públiques. Una informació semblant a la que va airejar el Departament d’Estat a finals del mandat de Trump.

Gairebé en paral·lel, aquest mateix diari va informar que la Xina està restringint l’accés a una mina de coure abandonada on els científics de Wuhan van recollir diverses mostres de coronavirus el 2012, poc després que sis miners emmalaltissin per una «misteriosa» malaltia respiratòria.