L'Ajuntament de les Borges Blanques va aprovar aquest dijous en Ple ordinari una moció presentada pel grup Borges per la República on es proposa incorporar al consistori un permís de menstruació i climateri en el marc de la jornada laboral d'aquelles dones que així ho requereixin. D'aquesta manera, la capital de les Garrigues se suma a la iniciativa que preparen altres municipis com Girona i Ripoll.

La iniciativa suposarà un permís de 8 hores mensuals, recuperables durant 6 mesos per a les dones, així com el compromís de l'equip de govern de demanar a la nova conselleria de Feminismes i Igualtat millores en aquest sentit per tal que les hores no hagin de ser recuperables, o almenys una part d'aquestes. A la vegada, s'impulsaran tallers de conscienciació a la població borgenca en general i a les treballadores municipals en particular.