La possibilitat d’escollir entre Pfizer i AstraZeneca com a segona dosi dels menors de 60 anys que ja van rebre una primera punxada del sèrum d’Oxford està generant dubtes entre els treballadors essencials, amb més preferència per no barrejar vacunes, el dia que el Departament de Salut reprèn la immunització d’aquest col·lectiu.

El protocol del Ministeri de Sanitat és que els menors de 60 anys que tenen una primera vacuna posada d’Astrazeneca se’ls administri Pfizer com a segona, una vegada es va determinar que era segur combinar vacunes, però alhora es permet que els que vulguin rebre la segona dosi del mateix sèrum d’Oxford el puguin tenir sempre que signin un consentiment informat i el lliurin en el moment de la vacunació.

Aquesta situació trasllada als treballadors essencials la decisió entre seguir el camí marcat pel Ministeri de Sanitat i punxar-se Pfizer o bé optar pel que fan altres països i que avala l’Agència Europea de Medicaments: injectar-se la mateixa vacuna que la primera vegada, AstraZeneca. Aquesta última és l’opció que defensava l’anterior consellera de Salut, Alba Vergés, i el seu successor, Josep Maria Argimon, que va prendre possessió del càrrec dimecres, si bé el Departament de Salut també ha deixat clar que combinar vacunes també és una opció segura.

A la farmàcia Avinguda de Barcelona guanya per golejada el sèrum d’Oxford, «4 a 1», explicava ahir una de les seves treballadores, Ruth Fernández. Ella és de les que té decidit que demanarà injectar-se una segona vacuna d’AstraZeneca: «És el que recomana l’EMA i completar la pauta amb Pfizer és un tema polític», opinava Fernández en declaracions a Efe. Cristian Olivé, professor d’un institut a Barcelona, admetia ahir que hi ha donat moltes voltes i que, després de consultar-ho amb persones expertes, s’ha inclinat per AstraZeneca. «Lamento que el pes de la decisió hagi recaigut en nosaltres, que no disposem de prou informació», criticava Olivé.

Victoria Gómez Serés, professora d’institut de Lleida, també apostava pel sèrum d’Oxford i esgrimia tres raons: «És la primera que em van posar i no m’agrada barrejar; m’he informat i la segona dosi dona menys problemes que la primera -quant a efectes adversos-; i a escala mundial es recomana mantenir la mateixa vacuna de la primera dosi», raonava. Javier Ruiz, mosso d’esquadra, també optarà pel sèrum d’Oxford, tot i estar immers en un mar de dubtes: «Si ho tinc clar? No, gens», admetia.