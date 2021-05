L’excomissari José Manuel Villarejo va revelar que havia tingut «contacte directament» amb Mariano Rajoy per informar-lo de l’operació Kitchen. Va explicar que, per missatges de mòbil, havia resolt dubtes de l’expresident del Govern sobre l’operatiu per investigar l’extresorer del PP Luis Bárcenas i obtenir les proves de la suposada existència d’una caixa B al PP. «Hi havia unes persones, el secretari d’Estat, Mauricio Casals, María Dolores de Cospedal, que periòdicament em transmetien inquietuds del president del Govern», va explicar Villarejo, i va insistir que havia tingut «contacte amb el senyor Rajoy directament sobre aquesta operació».