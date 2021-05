El president d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, considera que la resolució del conflicte no passa per demanar cap «mesura de gràcia». En una entrevista a RAC1, Cuixart va assegurar ahir des de la presó de Lledoners que no demanarà l’indult perquè «no em penedeixo ni considero que aquesta sigui la solució». «L’indult és tancar en fals la situació que estem vivint perquè què fem amb els exiliats i els altres represaliats?», es va preguntar Cuixart, que diu no voler deixar el problema per a les futures generacions i que no li ha de fer cap agraïment al PSOE. En tot cas, va afirmar que respecta la gent que demana l’indult, perquè la presó també és «dolor». Per altra banda, preguntat per la seva abraçada amb Miquel Iceta durant la presa de possessió de Pere Aragonès, Cuixart assegura que la va fer «de sinceritat i de cor». «Encara amb el PSOE disto molt de la seva actitud, però el Miquel fa molts anys que el conec», va dir.