ERC amb 36-37 diputats superaria el PSC, que n’obtindria 34-35, si ara se celebressin eleccions al Parlament, segons una enquesta del CEO realitzada entre l’11 i el 19 de maig. És a dir, abans i després de l’acord entre ERC i JxCat del 17 de maig que va esvair una repetició electoral. Així doncs, ERC trencaria el pràcticament empat amb JxCat i guanyaria entre 3 i 4 diputats. En canvi, JxCat en perdria entre 3 i 4 respecte al 14-F. El PSC pujaria 1 o 2 diputats però quedaria en segon lloc. La CUP escala posicions amb 11-12 mentre que Vox fins i tot podria quedar per darrere dels comuns, que es mantindrien amb els 8 actuals o un més. El PPC doblaria els seus 3 escons en detriment de Cs que, amb 0-2 diputats, podria desaparèixer del Parlament.

La suma dels escons dels partits favorables de la independència (ERC, JxCat i la CUP) seria d’entre 75-78. És a dir, se superarien els actuals 74. I és que la pujada d’ERC i la CUP compensaria la davallada del partit de Carles Puigdemont, que es quedaria amb 28-29 diputats. Segons l’enquesta del Centre d’Estudis d’Opinió, els anticapitalistes sumarien 2 o 3 escons més fins assolir els 11-12. D’aquesta manera, superarien el partit d’extrema dreta de Vox, que cauria entre 3 i 4 diputats fins a una forquilla de 7-8.

Així doncs, el partit d’Ignacio Garriga empataria o fins i tot podria quedar per darrera dels comuns, que es mantindrien amb 8-9 diputats. El PPC deixaria l’última posició doblant els seus 3 escons actuals fins als 6-7. En canvi, Cs, que ara en té 6, es quedaria amb 2 o, fins i tot, podria desaparèixer del Parlament.

ERC també guanyaria les eleccions al Congrés amb 13-14 escons i mantindria el resultat de les eleccions del 2019 (13). El PSC seria el segon partit més votat amb 11-13, pels 12 actuals i JxCat igualaria els 8 que té ara a la cambra baixa. Segons el CEO, doncs, no hi hauria canvis en les primeres posicions. En Comú Podem obtindria 4 diputats, 3 menys que els que té ara; el PP amb 3-4 milloraria els 2 que va treure el 2019 i empataria amb la CUP i Vox. Cs es quedaria sense diputat català.

El no a la independènciaes consolida amb el 48,7%

El «no» a la independència es consolida a Catalunya, amb un 48,7%, per davant dels partidaris del ‘sí’, que se situen en el 44,9%, segons l’última enquesta del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) de la Generalitat.La distància entre favorables i contraris a la independència s’eixampla lleugerament pel que fa a l’anterior enquesta, del gener del 2021, quan el ‘no’ es va situar en un 47,7% i el ‘sí’ es va quedar en un 44,5%. Un 75,1% es manifesta «molt d’acord» o «bastant d’acord» que els catalans «tenen dret a decidir el seu futur com a país votant en un referèndum». A la pregunta de si, com a forma de govern, prefereixen «monarquia o república», el 72,3% dels enquestats es posicionen a favor d’una «república», mentre que un 15,1% defensa una «monarquia». Els votants dels partits independentistes i dels comuns són els més partidaris de l’opció republicana.