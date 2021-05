La Fiscalia de Ceuta ha incoat diligències de recerca per un presumpte delicte de prevaricació per la devolució al Marroc d’almenys un menor estranger no acompanyat per part dels soldats destinats a la platja del Tarajal per contenir els ciutadans marroquins que van accedir irregularment a territori espanyol entre el dilluns i el dimecres de la setmana passada.

Segons van dir a Europa Press fonts fiscals, el supòsit il·lícit investigat seria prevaricació per incompliment de les disposicions administratives de repatriació de menors. El Ministeri Públic va rebre una denúncia de l’associació Coordinadora de Barrios que alertava d’un vídeo a YouTube on es veu com un soldat recull un jove aparentment menor d’edat de l’aigua i immediatament el condueix al país veí. La Fiscalia ha demanat a l’agència Reuters la gravació sense editar dels fets. També la Fundación Raíces va dirigir un escrit al fiscal de Menors de la Fiscalia de l’Estat i a la Fiscalia de Menors de Ceuta, per fer-los saber les informacions que els arribaven «de primera mà» des de Ceuta sobre «devolucions sumàries al Marroc indistintament de menors i adults».