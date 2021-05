L’Agència Europea de Medicaments (EMA) va donar ahir el seu suport a fer servir la vacuna de Pfizer/BioNTech per a adolescents d’entre 12 i 15 anys, el primer preparat que supera l’escrutini científic europeu per a menors, i aconsella injectar una segona dosi d’AstraZeneca als adults que van rebre la primera sense complicacions.

En una roda de premsa virtual des de la seu de l’EMA a Amsterdam, Marco Cavaleri, cap d’Estratègia de Vacunes, va explicar que el comitè de medicaments d’ús humà (CHMP) havia aprovat l’ús de la vacuna de Pfizer en adolescents, un preparat contra la covid-19 que només estava autoritzat fins ara a la Unió Europea per a majors de 16 anys per la falta d’estudis clínics que en demostressin l’eficàcia en altres franges d’edat. «Ara tenim dades que demostren que la vacuna també és segura per a edats d’entre 12 i 15 anys, cosa que ha permès al comitè científic arribar a la seva conclusió, que serà transmesa a la Comissió Europea, que emetrà l’aprovació final. Però dependrà de cada estat membre si (l’usa) i quan aplicar aquesta vacuna en adolescents en el futur», va agregar. Això és «un pas important» en la «lluita contra la pandèmia», va dir, i com en la resta dels adults, aquest preparat s’administrarà en dues injeccions als músculs de la part superior del braç, amb «tres setmanes» de diferència entre la primera i la segona dosi.

Segons les dades analitzades pel CHMP, les farmacèutiques Pfizer i BioNTech van provar en fase III la seva fórmula contra el coronavirus en 2.260 adolescents i van assegurar que la seva efectivitat va ser del 100% i amb una «sòlida» resposta immunològica. A les proves, afegeixen, la vacuna va ser «ben tolerada en termes generals», cosa que va reconfirmar l’EMA.