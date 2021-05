El president de Bielorússia, Aleksandr Lukaixenko, va mostrar ahir el seu malestar al seu homòleg rus, Vladimir Putin, pels «intents» externs d’alterar la situació interna del país des de les eleccions d’agost de 2020, en una trobada entre tots dos aquest divendres a la ciutat de Sotxi, al Caucas rus. «Et mostraré alguns documents perquè comptem amb una relació de confiança. Entendràs el que està passant. S’està intentant alterar la situació des d’agost de 2020», es va queixar Lukaixenko , qui va criticar la «veritable cara» d’aquells que han castigat l’aerolínia bielorussa Belavia després de la crisi de l’aterratge forçat de l’avió de Ryanair per part de Minsk. Per la seva banda, eel president rus va recordar com fa uns anys es va obligar a aterrar a un avió en el qual viatjava l’expresident de Bolívia Evo Morales «i ningú no es va queixar».