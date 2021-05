El PP tornarà a recollir firmes a l’Estat, ara en contra dels possibles indults als presos independentistes. Així ho va anunciar ahir el president del partit, Pablo Casado, en un acte de Presura 20 sobre l’Espanya rural. Els populars també impulsaran mocions als 8.000 ajuntaments de l’Estat en contra dels indults, que Casado ha qualificat de «cop molt dur» contra la democràcia. El cap de l’oposició al Congrés vol que la ciutadania decideixi si prefereix viure en una «nació constitucional» o si aposta per «seguir donant aire» a polítics que «desafien la justícia». Casado va replicar al president espanyol, Pedro Sánchez, que cal defensar la unitat d’Espanya per evitar que el país sigui «estranger de si mateix».

El PP de Rajoy ja va recollir firmes el 2006 contra el nou Estatut de Catalunya. 15 anys després, els populars recuperen l’estratègia, ara contra els indults: «Hem de defensar la unitat nacional i, per tant, la justícia, que legalment ha imposat una sentència als qui van intentar trencar la llei. Els polítics hauríem de respectar-la», va argumentar Casado.

La vicepresidenta primera del Govern espanyol, Carmen Calvo, va defensar ahir que els indults no són una «crítica» a una sentència i que «no tenen res a veure» amb el funcionament del poder judicial. Calvo va negar que sigui un debat jurídic, va dir que és un instrument que «existeix en totes les democràcies» i que depèn del poder executiu.La vicepresidenta va afirmar que tot govern «responsable de la política d’aquest país» ha «d’intentar per tots els mitjans prendre decisions perquè una part tan important del territori», com és Catalunya, «surti d’aquest bucle melancòlic i frustrant d’intentar trencar l’ordre constitucional sense que ho pugui aconseguir».