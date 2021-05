La Sagrada família ha reobert les portes aquest dissabte després de set mesos tancada. El temple de Gaudí va tancar el 31 d'octubre, coincidint amb l'empitjorament de les dades de la pandèmia. A les nou del matí, hora en què ha obert portes, ja hi havia cues per accedir a la basílica, tot i que la majoria de visitants eren d'arreu de l'Estat, també hi havia força turistes europeus, especialment portuguesos i francesos, i fins i tot algun americà i japonès. Per ara, només obrirà els matins dels caps de setmana, entre les nou i les tres del migdia, a l'espera de l'evolució sanitària. Només es permet l'entrada a 4.500 persones, 1.500 menys de les que permet el Procicat. Abans de la pandèmia hi podien arribar a passar 15.000 persones diàries.

El director d'operacions de la Sagrada Família, Marc Martínez, ha fet un balanç molt positiu del primer dia d'obertura i ha destacat que a primera hora del matí ja tenien 1.900 entrades venudes. "Som molt optimistes per la resta de dies i els temps que venen", ha assegurat tot afegint que les "perspectives són molt bones". En ser preguntat per quan ampliaran el nombre de dies d'obertura, Martínez ha dit que dependrà de l'evolució sanitària i els canvis en les mesures de la Generalitat, però que "les perspectives són bones". "La informació a nivell sanitari és molt optimista i a mesura que vagin arribant visitants anirem ampliant els dies d'obertura", ha resumit.

El director d'operacions del temple ha detallat que, tot i que han reobert portes, encara no es poden visitar les torres perquè "és un espai relativament estret, on no podríem garantir la distància de seguretat entre els visitants". "La resta es pot visitar amb tota la normalitat fent ús de l'audioguia, que és descarregable digitalment al dispositiu mòbil de cada visitant", ha explicat. El mateix passa amb l'entrada, el plànol del temple i la seva informació bàsica, que els visitants únicament poden consultar a través dels seus telèfons.

L'afluència de visitants a la Sagrada Família ha estat constant durant tot el matí i en diversos moments s'han registrat cues per accedir-hi. Segons Martínez, molts d'ells eren francesos, però també hi havia molts visitants d'arreu de l'Estat. L'Helena Bermúdez, l'Encarna García i la Inés Quintana han vingut expressament des de Londres per "visitar Barcelona i la Costa Brava". Les tres no sabien que avui era el primer dia que la basílica reobria després de set mesos i s'han mostrat "encantades" amb poder visitar-la.

Tampoc n'estava al cas la María Fernández, una jove de Sevilla que ha vingut "a passar uns dies a Barcelona". "Ens en vam adonar ahir que avui era el primer dia que es podia visitar", ha explicat amb emoció tot assegurant que li "han agradat molt les obres de Gaudí". "Aquesta ens ha semblat una experiència molt segura", ha subratllat.

El Rali Grosso és de Califòrnia i ha explicat a l'ACN que està estudiant tres mesos a la Universitat de Salamanca. "Aquesta és la primera vegada que estem a Barcelona i aquesta era una de les coses que més ganes teníem de veure, a més de l'estadi del Barça", ha explicat tot afegint que l'obra de Gaudí és "magnífica".

Qui sí que estava informada de la reobertura és la Isabel Isard de Sabadell, que ha aprofitat per venir amb els seus dos nets andorrans que recentment han "estudiat Gaudí" i "volien veure la Sagrada Família".Malgrat que el temple hagi tornat a obrir portes, les imatges d'aquest dissabte encara queden lluny de les anteriors a la pandèmia quan, en aquesta època, hi podien arribar a passar entre 14.000 i 15.000 persones.