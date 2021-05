Els Mossos d’Esquadra van tornar a detenir el 21 de maig Albert Cavallé, el conegut com a «estafador de l’amor», en aquest cas acusat d’estafar 70.000 euros a una dona discapacitada a qui va conèixer a través d’una aplicació de contactes. Segons la policia catalana, la relació es va iniciar a l’octubre i, a mesura que es va guanyar la confiança, li va començar a demanar diners sota l’excusa que li calien per resoldre qüestions personals, com una operació greu del seu pare en un país estranger o pagar els honoraris d’una advocat per recuperar una herència. L’arrestat té diverses denúncies per estafes a dones, vuit detencions prèvies, i ja ha passat per diversos judicis.

Els Mossos acusen el detingut, de 39 anys, d’estafa continuada, furt a l’interior de domicili, apropiació indeguda de vehicle i obstrucció a la justícia. La investigació es va iniciar a principis d’any a partir de la denúncia d’una companya de feina de la dona.