Un total de 5.595 persones van ser desallotjades de diferents carrers, places i platges dissabte a la nit en una nova jornada de botellons a la ciutat de Barcelona, segons va informar l’Ajuntament de la capital catalana.

Es tracta d’una xifra a l’alça, ja que divendres a la nit hi van ser 3.848, els desallotjats pels Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana a la ciutat de Barcelona.

Les concentracions més nombroses de persones a la ciutat es van tornar a produir al passeig del Born i al front marítim, especialment a les platges del Somorrostro i Sant Miquel.

Precisament en aquesta última platja, els Mossos d’Esquadra van detenir dues persones per delictes de furt i apropiació indeguda. No consten, però, denúncies per consum d’alcohol a la via pública o incompliment de les mesures anticovid.