«Fora Bolsonaro». El crit es va escoltar als carrers d’unes 200 ciutats brasileres per primera vegada des del començament de la pandèmia, al març de 2020. Moviments socials, entre ells Poble Sense Por i Coalició Negra pels Drets, dirigents sindicals i simpatitzants dels partits d’esquerres van abandonar la protesta virtual i les cassolades per, aquesta vegada, donar-li un impuls més gran a la protesta contra el Govern d’ultradreta del Brasil. Les principals manifestacions van tenir lloc a Sao Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte i Recife, on la protesta va acabar amb enfrontaments amb la Policia Militar.