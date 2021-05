Les autoritats sanitàries catalanes no han registrat cap mort en les últimes 24 hores per covid, segons el darrer balanç del Departament de Salut, que marca 22.171 morts. Tampoc ha ingressat cap pacient crític més a les UCI, que segueixen amb 256 pacients, però sí que hi ha 25 pacients més als hospitals, amb un total de 757. S'han confirmat 407 nous casos amb PCR o TA, amb un total de 627.821 des de l'inici de la pandèmia, l'Rt ha pujat de 0,94 a 0,95 i el risc de rebrot segueix a 104. La incidència acumulada a 14 dies passa de 110,41 a 109,68. El 4,02% de les proves de la darrera setmana han donat positiu.

El risc de rebrot era de 117 entre el 14 i el 20 de maig i baixa a 104 en l'últim interval. Pel que fa a l'Rt, puja una centèsima fins a 0,95, per sobre del 0,88 de la setmana anterior. La incidència a 14 dies és de 109,68 entre el 21 i el 27 de maig, per sota dels 132,50 de l'interval anterior.

Catalunya central

La regió sanitària de la Catalunya central té un total de 49.152 casos acumulats confirmats per PCR/TA, 16 més en les últimes hores. La xifra s'eleva a 53.492 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 2.376 persones en aquesta regió, cap més que en el registre anterior.

El risc de rebrot baixa a 147 (-19), pels 168 de la setmana anterior. La taxa de reproducció es redueix nou centèsimes i arriba al 0,96, per sobre de l'Rt de la de la setmana del 14 al 20 de maig (0,87). La taxa de confirmats per PCR/TA és de 66 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 152 i el 4,72% de les proves que es fan donen positiu. La regió té actualment 49 pacients ingressats, cinc més que en el darrer balanç.