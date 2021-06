Els exmembres de governs de Benjamin Netanyahu Naftali Bennett i Yair Lapid estan a punt de destronar el rei Bibi després de 15 anys al poder. El centrista Yesh Atid, liderat per Lapid, encarregat de formar govern, farà un pas a un costat perquè sigui l’ultradretà Yamina, amb Bennett al capdavant, qui governi durant els dos primers anys de mandat. Gràcies a un Executiu multicolor, Israel sembla estar a les portes d’un moment històric: la fi del regnat de Netanyahu. «Un govern de persones de dreta, esquerra i centre que li diuen al ciutadà israelià: sabem com treballar junts i no ens odiem els uns als altres». Així és com Lapid ha venut l‘«acord de canvi.