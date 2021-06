El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, creu que els locals d'oci nocturn han de poder reprendre el funcionament aviat per garantir una activitat nocturna regulada i reduir el nombre de 'botellons'. Argimon, que aquest dimarts ha visitat el punt de vacunació massiva al Palau d'Esports de Granollers, ha avançat que s'està estudiant ampliar l'horari d'obertura de la restauració, possiblement fins a la una de la matinada. El conseller ha evitat avançar una data sobre l'inici de la vacunació a la franja de 40 a 49 anys, si bé el departament ha confirmat a l'ACN que aquesta part de la població començaria a rebre el vaccí d'aquí a dues setmanes. Tampoc s'ha pronunciat sobre retirar l'obligació de fer servir la mascareta en l'àmbit públic.

Argimon s'ha mostrat partidari de recuperar pròximament l'activitat en els espais dedicats a l'oci nocturn, sempre que les dades relatives a la pandèmia siguin bones. "L'oci nocturn ha d'obrir aviat, no tenim una data concreta, però hem de tenir un oci nocturn regulat", ha dit en una atenció als mitjans de comunicació.

Ha reconegut que l'obertura de discoteques no evitarà que se segueixin organitzant 'botellons', però ha dit que "ajudarà" a reduir-ne el nombre. "El jovent necessita també esbarjo", a afegit.

Pel que fa a la restauració, ha apuntat que s'està estudiant ampliar el seu horari d'obertura, que actualment arriba fins al punt de la mitjanit. "Obrir fins a les 2.00 h no és possible", ha apuntat, deixant entreveure que l'hora límit seria la una de la matinada.

Pendent de la nova franja

Argimon no ha volgut avançar la data en què la població de 40 a 49 anys podrà començar a rebre la vacuna, si bé ha puntualitzat que això passarà "com més aviat millor". El conseller ha considerat especulatiu i temptatiu donar una data, i ha assegurat que en algunes ocasions en què s'ha apuntat un canvi de franja els centres d'atenció primària s'han col·lapsat de trucades.

No obstant això, fonts coneixedores han confirmat a l'ACN que la franja d'entre 40 i 49 anys començaran a rebre la vacuna en dues setmanes, previsió que va fer l'anterior consellera de Salut, Alba Vergés, sempre que el ritme de vacunació segueixi com fins ara.

Pel que fa al model de vacuna, ha recordat que la de Janssen està aprovada per a ser utilitzada en població major de 18 anys, i que de fet ja s'està administrant en casos molt concrets, com persones en situació de vulnerabilitat o cooperants internacionals que poden no ser al seu país quan els toqués la segona dosi. D'aquesta manera, obre la porta a què es pugui aplicar en altres franges d'edat.

Sense concreció sobre la mascareta

Amb la mateixa prudència s'ha pronunciat sobre el fi de l'obligatorietat d'utilitzar la mascareta. "Tots busquem que sigui tan aviat com es pugui, però això també vol dir que la infecció i les dades han d'anar controlant-se més i més, i això s'aconseguirà amb vacunació", ha apuntat Argimon.

Algunes comunitats autònomes ja han plantejat que de cara al juliol es pugui deixar de fer servir en entorns concrets, com ara espais a l'aire lliure. El conseller deixa la decisió en mans dels experts, si bé ha apuntat que es restringiria l'ús de la mascareta en algunes activitats o situacions, sense donar-ne més detalls.