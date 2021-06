Una de les lliçons de la pandèmia és que una bona informació és un instrument de salut pública tan útil com la mascareta, i que en una situació d’emergència sorgeix molta desinformació, de vegades derivada del conflicte polític o d’interessos particulars o empresarials.

Aquest podria ser un breu resum de llibre «La ciencia impaciente durante la COVID-19», que acaba de publicar la Fundació Antoni Esteve, entitat en record de l’empresari farmacèutic manresà que va fundar Laboratoris Esteve. Parteix de les reflexions de set científics i periodistes que analitzen com s’ha informat sobre la covid i fan balanç de la comunicació científica sobre tractaments i vacunes pel coronavirus.

«Mai abans havíem vist com el coneixement científic avançava en directe, seguint en streaming els resultats d’estudis i assajos clínics», ha explicat la periodista científica Núria Jar, que ha coordinat el llibre. Es pot descarregar de forma gratuïta de la web de la Fundació Esteve.

Jar reivindica «la comunicació com una eina més de salut pública, com les mascaretes, rentar-se les mans, distància física i ventilació d’interiors. En una pandèmia, el comportament de la ciutadania és clau per contenir un virus i tallar les cadenes de transmissió. Per això, és important entendre què significa bombolla, o què diferencia un aïllament d’una quarantena».