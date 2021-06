La portaveu del govern espanyol, María Jesús Montero, ha deixat clar que la represa de la taula de diàleg tindrà lloc "després" de la reunió entre el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i hauria de ser un àmbit de diàleg "entre governs". Preguntada per la possibilitat que el líder d'ERC, Oriol Junqueras, participi de la taula, ha afirmat que ara "és prematur i especulatiu" parlar dels membres de cada part, però ha destacat que més enllà de la taula entre governs "hi ha espais" al Parlament de Catalunya per fer un debat "entre partits" catalans.

Montero ha recordat que el "retrobament" requereix "lideratge per les dues parts", és a dir "també per part del govern de Catalunya". Fonts del govern espanyol han expressat a més els seus dubtes que el mateix Junqueras vulgui ser present a la taula de diàleg, així com que la Generalitat el designi.

La portaveu del govern espanyol no ha volgut avançar cap calendari ni de les reunions ni tampoc del desembarcament al Consell de Ministres de les peticions d'indult o de la reforma del delicte de sedició.

En tot cas ha insistit que "l'esperit" amb què treballa el seu govern "està inspirat en els valors de la concòrdia, la reconciliació i el retrobament", perquè el seu executiu "no deixa que els problemes s'enquistin".

Montero ha deixat clar que el full de ruta del seu govern passa en primer terme per una reunió entre el president del govern espanyol i el president de la Generalitat, que ha de tenir lloc a la Moncloa en les pròximes setmanes.

Aquesta trobada entre Sánchez i Aragonès, segons la portaveu del govern espanyol, serà prèvia a la primera trobada de la taula de diàleg.

A més, ha apuntat que aquesta taula de diàleg entre governs ha d'anar en paral·lel a una taula de partits "a l'interior del parlament català", perquè no s'ha de parlar només dels vincles entre Espanya i Catalunya "sinó també de la convivència entre els catalans".

En tot cas, sobre la presència de Junqueras, Montero ha afirmat que de moment "no s'ha plantejat la presència de cap persona concreta a la taula de diàleg que no siguin els que ostenten responsabilitats al govern de Catalunya".

"Caldrà veure si després de la reunió entre Aragonès i Sánchez es pot plantejar", ha dit en referència a Junqueras.

Pel que fa a Puigdemont, Montero ha deixat clar que el procés dels indults no l'afecta. "El criteri del govern d'Espanya és que ha de ser jutjat per la justícia espanyola", i "tant de bo puguem tenir l'extradició per poder jutjar-lo" en el que seria "el primer pas que hem de fer perquè les qüestions puguin anar en un camí que ha de conduir al retrobament i a cosir les ferides".

"No hi haurà banderes del PSOE" a Colón

Malgrat les discrepàncies internes i externes amb la decisió dels indults, Montero ha assegurat que "no hi haurà banderes de cap formació política vinculada al PSOE" a la manifestació del 13 de juny a Colón, "tret que algú de dretes per fer la broma la porti".

S'ha mostrat sorpresa que PP, Cs i Vox repeteixin la concentració de Colón, fet que retorna a "una actitud que va ser contestada a les urnes" pels ciutadans, perquè "aquesta unió no té cap benefici per al conjunt dels ciutadans".

"El que per descomptat no és cap solució és tapar-se la cara com els micos de Gibraltar i pensar que no passa res quan hi ha una fractura entre Catalunya i Espanya", ha dit, i "els ciutadans han d'entendre que la situació de Catalunya necessita una ruta, una resposta, i Sánchez vol deixar el país en millors condicions de les que es va trobar".