El Papa ha elogiat el gest de l'entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, que va fer-li un petó a la medalla malgrat haver estat derrotat pel Chelsea, i destaca que això demostra que "fins i tot en la derrota pot haver-hi victòria".

En el seu discurs, el Francisco ha aprofundit sobre la relació entre l'Església i el món de l'esport puntualitzant que aquest vincle sempre "s'ha conreat amb la consciència que tots dos, de diferents maneres, estan al servei del creixement integral de la persona i poden oferir una preciosa contribució a la nostra societat".

En aquest sentit, Francisco ha afirmat que l'esport "és una medicina per a l'individualisme" de les societats que, sovint, genera un jo aïllat i trist, amb incapacitat per a jugar en equip i conrear la passió per algun bon ideal.

Finalment, el Papa ha convidat als jugadors de Bàsquet a cuidar la vida espiritual "que no pot deixar-se només en mans de les emocions", ni pot viure's en fases alternes, només quan ve de gust, ja que "necessita també una disciplina interior feta de fidelitat, constància i compromís diari amb l'oració". "Sense un entrenament interior constant, la fe corre el risc d'extingir-se", ha assegurat.