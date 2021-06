Les autoritats sanitàries catalanes no van registrar cap mort ahir en les últimes 24 hores per covid-19, primer cop des del juliol, segons el darrer balanç del Departament de Salut, que marcava 22.171 morts. Tampoc va ingressar cap pacient crític més a les UCI, que segueixen amb 256 pacients, però sí que hi havia 25 pacients més als hospitals, amb un total de 757. Es van confirmar 407 nous casos amb PCR o TA, amb un total de 627.821 des de l’inici de la pandèmia, l’Rt va pujar de 0,94 a 0,95 i el risc de rebrot continuava a 104. La incidència acumulada a 14 dies va passar de 110,41 a 109,68. El 4,02% de les proves de la darrera setmana van donar positiu.

El risc de rebrot era de 117 entre el 14 i el 20 de maig i baixa a 104 en l’últim interval. Pel que fa a l’Rt, va pujar una centèsima fins a 0,95, per sobre del 0,88 de la setmana anterior. La incidència a 14 dies era de 109,68 entre el 21 i el 27 de maig, per sota dels 132,50 de l’interval anterior.

Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d’antígens, en el període del 21 al 27 de maig n’hi va haver 3.944, xifra inferior a l’interval anterior, quan se’n van declarar 4.546. Això situa la taxa de confirmats per PCR/TA en 50,95 casos per cada 100.000 habitants, per sota del període anterior (58,73).

Durant l’última setmana analitzada es va fer 77.921 proves PCR i 34.096 tests d’antígens, dels quals el 4,02% va donar positiu, superior al valor de l’interval anterior (3,58%). La mitjana d’edat de les persones positives es va situar en els 35,01 anys.

Des de l’inici de la pandèmia s’han confirmat 682.434 casos, dels quals 627.821 per PCR/TA. Pel que fa a les morts, no se’n va declarar cap en les darreres hores, 22.171 des de l’inici de la pandèmia: 14.114 en hospitals o sociosanitaris, 4.564 en residències, 1.180 en domicilis i 2.313 no classificables.

Entre el 21 i el 27 de maig es van declarar 26 defuncions, mentre que la setmana anterior se’n van notificar 45. En l’últim interval hi havia ingressades a l’hospital 776 persones. La setmana del 14 al 20 de maig n’hi havia 884.

Entre les persones que viuen en residències, es va informar de 31.293 casos confirmats per PCR o TA des de l’inici de la pandèmia (+16). Amb la resta de proves, el nombre total de casos acumulats és de 34.745. En total, han mort des de l’inici de la pandèmia 8.846 persones, cap més que en el darrer balanç.

La regió sanitària de la Catalunya Central tenia un total de 49.152 casos acumulats confirmats per PCR/TA, 16 més en les últimes hores. La xifra es va elevar a 53.492 si es tenen en compte totes les proves. Des de l’inici de la pandèmia han mort 2.376 persones en aquesta regió, cap més que en el registre anterior.

El risc de rebrot va baixar a 147 (-19), pels 168 de la setmana anterior. La taxa de reproducció es va reduir nou centèsimes i va arribar al 0,96, per sobre de l’Rt de la de la setmana del 14 al 20 de maig (0,87). La taxa de confirmats per PCR/TA era de 66 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies era de 152 i el 4,72% de les proves que es fan donen positiu. La regió té actualment 49 pacients ingressats, cinc més que en el darrer balanç.

Quant a la regió sanitària de l’Alt Pirineu i l’Aran, s’hi acumulaven 6.728 casos des de l’inici de la pandèmia, un més, i 7.105 sumant totes les proves. Un total de 153 persones han mort des de l’inici de la pandèmia, el mateix nombre que 24 hores abans.

El risc de rebrot va baixar sis punts, fins a 67, mentre que la setmana anterior era de 116. L’Rt va pujar 13 centèsimes, a 0,84. En l’interval anterior se situava en 0,83. La taxa de confirmats per PCR o TA era de 35 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies era de 78. El 2,52% de les proves que es fan donen positiu. Hi havia 5 pacients ingressats, com en l’últim balanç.