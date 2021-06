El Tribunal Suprem considera agressió sexual la intimidació a un menor, a través de les xarxes socials, perquè enviï fotos i vídeos de contingut sexual. Aquest criteri ha suposat elevar de dos anys i nou mesos a cinc anys i quatre mesos la condemna a un home, que es va fer passar per una dona i que va aconseguir que una menor de 12 anys li enviés arxius sexuals amenaçant-la de publicar els que ja li havia enviat a Tuenti. L’alt tribunal declara que la distància física entre victimari i víctima no desnaturalitza els requisits de l’agressió sexual, perquè amb la intimidació també s’atempta contra la llibertat sexual de la víctima en un escenari amb major «impacte nociu i durador».

El condemnat es va fer passar per una dona i va contactar amb una menor, a qui va obligar a fer-se fotos i gravar vídeos de contingut sexual i enviar-los sota l’amenaça d’explicar-ho a la seva família i de difondre els enregistraments que ja tenia d’ella. L’Audiència de València el va condemnar per un delicte de corrupció de menors i el va absoldre del delicte d’agressió sexual. La fiscalia va recórrer en cassació. El Suprem dóna la raó al ministeri públic i declara que l’obtenció d’imatges de contingut pornogràfic d’una menor, a conseqüència de la intimidació d’amenaçar amb la divulgació en xarxes socials d’imatges de contingut sexual obtingudes prèviament per engany, constitueix agressió sexual.