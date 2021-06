El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va avançar ahir que té la intenció de reunir-se amb el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, per abordar no només la reactivació de la taula de diàleg sobre Catalunya, sinó també carpetes econòmiques com els fons europeus i l’aeroport del Prat. «Venen temps de molta interlocució», va dir Aragonès en la roda de premsa després de la primera reunió ordinària del nou Govern.

El diàleg que preveu iniciar Aragonès amb Sánchez no vol que se cenyeixi només a qüestions relacionades amb el procés, sinó que, a diferència del seu antecessor, Quim Torra, té especial interès a obrir converses amb el Govern central que vagin més enllà de la reivindicació de l’autodeterminació i l’amnistia. Aragonès va explicar que la setmana passada havia intercanviat missatges amb Sánchez, i que havien convingut mantenir una conversa telefònica aquesta setmana per planificar la reunió presencial entre tots dos, possiblement a Madrid i que encara no té data. La reunió amb Sánchez, va dir, tindrà lloc abans de la represa dels treballs de la taula de diàleg sobre Catalunya, que va fer una sola trobada, al febrer del 2020, abans de quedar aparcada per l’esclat de la covid-19. Segons Aragonès, la taula de diàleg s’ha d’engegar «al més aviat possible», però prèviament vol reunir-se amb Sánchez, amb qui no només pensa parlar de com resoldre «el conflicte polític entre Catalunya i l’Estat», sinó de «molts altres temes» que «no formen part de l’essència d’aquest conflicte».

Aragonès també va demanar al Govern de Sánchez que, «si ha de prendre una decisió, prengui la decisió el més justa al més aviat possible» sobre els indults dels líders independentistes presos. El president català va rebutjar fer especulacions sobre quan prendrà la decisió el Govern central perquè afectaria les famílies dels empresonats, i va demanar mirar-ho «no únicament des del vessant polític, sinó també de l’humà». «La proposta per resoldre de manera clara i completa la repressió és la llei d’amnistia però si, a part de la llei d’amnistia o mentre la proposem, hi ha mesures que alleugereixin la repressió i el dolor que suposa l’empresonament injust dels nostres companys de Govern, no només no ens hi oposarem, sinó que ens semblarà bé», va dir.