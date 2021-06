Els Mossos d’Esquadra va detenir ahir una dona a Sant Andreu de la Barca acusada d’un delicte de lesions per haver tallat el penis al seu cap, que, segons la detinguda, intentava agredir-la sexualment.

En declaracions als periodistes, l’inspector dels Mossos Òscar Carreras va explicar que la relació entre ambdues persones era laboral -l’home era el responsable del bar on treballa la dona- i que no consta que fossin parella sentimental ni que la detinguda hagués presentat cap denúncia prèvia per delictes contra la llibertat sexual.

Els fets van tenir lloc cap a les dues de la matinada, quan l’home es va presentar a la comissaria de la Policia Local de Sant Andreu de la Barca amb ferides de gravetat a la zona genital, per les quals va ser intervingut a l’Hospital de Bellvitge sense que es temés per la seva vida. Seguidament, va explicar Carreras, la dona també es va presentar a les dependències de la Policia Local reconeixent l’autoria de les lesions i explicant que ho havia fet perquè l’home l’havia obligat a mantenir relacions sexuals no consentides diverses vegades. A la matinada ho hauria tornat a intentar i la dona li va seccionar el penis amb una arma blanca.La dona va ser traslladada a la comissaria dels Mossos de Martorell, on li van prendre declaració i va ser detinguda pel delicte de lesions, mentre que l’home ara com ara no està arrestat, encara que té la condició d’investigat.