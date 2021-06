L'exsecretària general del PP María Dolores de Cospedal i el seu marit, Ignacio López del Hierro, hauran de comparèixer a l'Audiència Nacional en qualitat d'investigats pel cas Kitchen per l'ús de la Policia –i de l'excomissari Villarejo- per robar documents comprometedors pel PP a l'extresorer Luís Bárcenas. El jutge Manuel García Castellón els atribueix delictes de suborn, malversació i tràfic d'influències. El jutge també atribueix aquests delictes a l'excap de gabinet de Cospedal, José Luis Ortiz, a l'exsecretari de Seguretat i exnúmero dos del Ministeri de l'Interior, Francisco Martínez, i al mateix Villarejo. Cospedal compareixerà el 29 de juny, i el seu marit l'endemà.

García Castellón adopta ara la decisió malgrat que la Fiscalia ja havia demanat aquestes imputacions al setembre del 2020. El jutge considera que un cop s'han fet les declaracions necessàries per investigar els fets, ara ja hi ha les proves suficients per demostrar la captació del xofer de Bárcenas, Sergio Ríos, els pagament que se li van fer de fons públics, el cercle de policies implicats i la implicació de Francisco Martínez i de l'aleshores ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz. El jutge creu provat que l'operació Kitchen va començar l'11 de juliol del 2013 per una "cadena d'anotacions que permeten inferir la participació de la senyora Cospedal i el senyor López del Hierro en la captació de Sergio Ríos".