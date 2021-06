Una jove, veïna de Sant Vicenç dels Horts, va ser ingressada ahir en estat greu a l’Hospital de Bellvitge després que un dels seus tres gossos l’ataqués, segons van explicar fonts municipals a Europa Press. Un veí va trucar dilluns a les 19.30 hores al telèfon d’emergències 112 i va avisar que la jove estava sent atacada per un dels tres gossos, i agents de la Policia Local, dels Mossos d’Esquadra i dotacions del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) s’hi van desplaçar. El veí va explicar als agents que els tres gossos de la jove s’estaven barallant, i quan la noia va provar d’intervenir-hi un la va atacar. Els agents van observar que el gos «tenia enganxada la jove, que estava inconscient, i seguint el protocol, van disparar un cop a terra perquè el gos s’espantés». Com que no va deixar la jove, li van disparar i el van deixar sense vida, en les seves paraules. El SEM va comprovar que la jove era viva i la van traslladar a l’Hospital de Bellvitge.Una empresa d’animals es va fer càrrec dels dos gossos.